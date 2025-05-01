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Beypazarı'nda 'Ailecek Camide Buluşuyoruz' Etkinliği Düzenleniyor

Beypazarı'nda 'Ailecek Camide Buluşuyoruz' Etkinliği Düzenleniyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, perşembe akşamları yatsı namazı öncesinde düzenlenen 'Ailecek Camide Buluşuyoruz' etkinliği, cami adabı ve cemaatle namaz kılma konularına dikkat çekiyor. Etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlar sunuluyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Ailecek Camide Buluşuyoruz" etkinliği düzenleniyor.???????

Tarihi Kurşunlu Camisi'nde, İlçe Müftülüğünün destekleriyle perşembe akşamları yatsı namazı öncesinde etkinlik organize ediliyor.

Din görevlisi Cihan Kurt'un cami adabı, cemaatle namaz kılma gibi konulara dikkati çektiği etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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