Beypazarı'nda Açık Kapı Birimi Hizmete Devam Ediyor

Beypazarı'nda Açık Kapı Birimi Hizmete Devam Ediyor
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Beypazarı Kaymakamlığı bünyesindeki Açık Kapı birimi, vatandaşlara resmi işlemlerinde yardımcı olmaya devam ediyor. Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, birimi ziyaret ederek görevlilere teşekkür etti ve vatandaşların işlemlerini kolayca halledebildiklerini belirtti.

Beypazarı Kaymakamlığı bünyesindeki Açık Kapı birimi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Kaymakamlık binasında bulunan birimde vatandaşlara resmi işlemlerinde yardımcı olunuyor.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, Açık Kapı birimini ziyaret ederek, görevlilere hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Uysal, vatandaşların bu birim sayesinde resmi işlemlerini daha kolay halledebildiğini ve sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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