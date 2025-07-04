Beypazarı'nda Açık Kapı Birimi Hizmete Devam Ediyor

Beypazarı Kaymakamlığı bünyesindeki Açık Kapı birimi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Kaymakamlık binasında bulunan birimde vatandaşlara resmi işlemlerinde yardımcı olunuyor.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, Açık Kapı birimini ziyaret ederek, görevlilere hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Uysal, vatandaşların bu birim sayesinde resmi işlemlerini daha kolay halledebildiğini ve sıkıntı yaşamadığını kaydetti.