Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan tarım kooperatifine ziyaret

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Oktay Erdoğan, Tılsım Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Dızman ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Topraksız serayı faaliyete geçireceklerini belirten Dızman, "Seramız tamamlandığında ilçede ilk olacak ve model teşkil edeceğini düşünüyorum. Burada topraksız ürün yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun fizibilite çalışmalarını yaptık. Beypazarı ilçesinde dağlarda yetişen armut çeşidi ohça ile alıç üretilecek." dedi.

Dızman, kooperatif olarak bu çalışmalarda Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler, STK'ler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapacaklarını da aktardı.

Kaymakam Erdoğan da kooperatifin önemli projeler üzerinde çalıştığını belirtti.