Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan tarım kooperatifine ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan tarım kooperatifine ziyaret

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan tarım kooperatifine ziyaret

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Oktay Erdoğan, Tılsım Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Oktay Erdoğan, Tılsım Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Dızman ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Topraksız serayı faaliyete geçireceklerini belirten Dızman, "Seramız tamamlandığında ilçede ilk olacak ve model teşkil edeceğini düşünüyorum. Burada topraksız ürün yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun fizibilite çalışmalarını yaptık. Beypazarı ilçesinde dağlarda yetişen armut çeşidi ohça ile alıç üretilecek." dedi.

Dızman, kooperatif olarak bu çalışmalarda Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler, STK'ler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapacaklarını da aktardı.

Kaymakam Erdoğan da kooperatifin önemli projeler üzerinde çalıştığını belirtti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Oktay Erdoğan, Kooperatif, Beypazarı, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title