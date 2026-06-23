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Kaymakam Coşkun'dan Emniyet Müdürü Aytekin'e hayırlı olsun ziyareti

Kaymakam Coşkun'dan Emniyet Müdürü Aytekin'e hayırlı olsun ziyareti
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Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, ilçeye yeni atanan Emniyet Müdürü Umut Aytekin'i makamında ziyaret ederek güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı ve yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, ilçeye atanan Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Umut Aytekin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilçedeki güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Coşkun, Emniyet Müdürü Aytekin'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Emniyet Müdürü Aytekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beypazarı'nda sürdürülen emniyet hizmetleri ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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