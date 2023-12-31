Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Kaplan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mazlum coğrafyada akan kan ve gözyaşının bir an öncesi dinmesi dolayısıyla, yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa, sağlık, mutluluk getirmesi dileği ile tüm hemşerilerimin yeni yılını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim."