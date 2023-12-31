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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni yıl mesajında mazlum coğrafyada akan kan ve gözyaşının bir an öncesi dinmesi dileğinde bulundu.

Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Kaplan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mazlum coğrafyada akan kan ve gözyaşının bir an öncesi dinmesi dolayısıyla, yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa, sağlık, mutluluk getirmesi dileği ile tüm hemşerilerimin yeni yılını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim."

Kaynak: AA / Güncel

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