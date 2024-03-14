Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaplan, beraberinde Belediye Başkan yardımcısı Metin Biçen ile İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret'i ziyaret etti, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Dr. Fikret de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aynı binada bulunan sağlık ocağını da ziyaret eden Kaplan, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bu anlamlı gününü kutladı.