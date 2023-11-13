Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, çalışmaları yerinde inceledi

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaplan, incelemeleri sırasından Fen İşleri Müdürü Turan Güler'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üst yapı çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanmasını planladıklarını belirten Kaplan,"Ekip olarak çalışmalarımız sürdürüyoruz. Taşra mahallelerindeki eksiklikleri de gideriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bazı taşra mahalle yollarında asfalt dökümünü sürdürüyor. Bu çalışmaların tümünü yerinde gördük." dedi.