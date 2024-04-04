CHP'li Özer Kasap Beypazarı Belediye Başkanlığına seçildi

CHP'den Beypazarı Belediye Başkanlığına seçilen Özer Kasap, mazbatasını aldı.

Tarihinde ilk kez CHP'nin kazandığı Beypazarı'nda Belediye Başkanlığına seçilen Kasap'a mazbatası, İlçe Seçim Kurulu başkanı hakim Naz Sema Ökten Derekaya tarafından verildi.

Daha sonra meclis üyeleriyle şehitlik ziyaretinde bulunan Kasap, dua edip şehit kabirlerine gül bıraktı.

Ardından başkanlık makamına giden Kasap, tebrikleri kabul etti.

Kasap, hizmete talip olduklarını belirterek, "Vatandaşın teveccühü ile belediye başkanlığına seçildim. Bundan sonraki süreç, ilçeye ve vatandaşlara hizmet süreci." dedi.