Beyoğlu'nda 'yanıma oturma' cinayeti

BEYOĞLU'nda bankta oturan E.K. yanına oturmak isteyen Muhammed Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Karaköy Haliç Metro Köprü altındaki parkta bayramın birinci günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı Kaya, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammed Kaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli kişinin koşarak olay yerinden kaçtığı ve bir süre bir restoranda beklediği ve Tarlabaşı'nda bir adrese girdiğini tespit etti. Polis ekipleri eve yaptığı baskın ile gözaltına alınan E.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.