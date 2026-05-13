Beyoğlu'nda uyurken telefonu gasbeden şüpheli suçüstü yakalanıp tutuklandı
Beyoğlu'nda uyuyan bir kişinin telefonunu gasbettiği sırada polis ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik suçuna yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 4 Nisan'da Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takip etmeye başladı.
Şüpheli, cadde üzerinde uyur halde bulunan bir kişinin üzerinden cep telefonunu gasbettikten sonra olay yerinden ayrılmak istediği sırada ekiplerce suçüstü yakalandı.
Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli M.T'nin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen suç unsuru cep telefonu mağdura teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin polis ekiplerince yakalanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.