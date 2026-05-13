Haberler

Beyoğlu'nda uyurken telefonu gasbeden şüpheli suçüstü yakalanıp tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda uyuyan bir kişinin telefonunu gasbettiği sırada polis ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'nda uyuyan bir kişinin telefonunu gasbettiği sırada polis ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik suçuna yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 4 Nisan'da Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takip etmeye başladı.

Şüpheli, cadde üzerinde uyur halde bulunan bir kişinin üzerinden cep telefonunu gasbettikten sonra olay yerinden ayrılmak istediği sırada ekiplerce suçüstü yakalandı.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli M.T'nin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen suç unsuru cep telefonu mağdura teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin polis ekiplerince yakalanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım

AK Parti'ye geçen Köksal, Afyonluları bu sözlerle ikna etmeye çalıştı

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Türk futboluna olay sözler

Fenerbahçe ve Türk futboluna verdi veriştirdi
Oyuncu Alp Balkan'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti

'Eczacı Bahadır'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti
Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı

Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı
Bayrampaşa Hali karıştı! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında

Savaş "hali"! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı