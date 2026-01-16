Haberler

Beyoğlu'nda 26 yıl kesinleşmiş cezası olan mahkum denetimde yakalandı

Beyoğlu'nda 26 yıl kesinleşmiş cezası olan mahkum denetimde yakalandı
Beyoğlu'nda denetim yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi. Polisi gören şüpheli kaçmaya başlayınca ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası alan N.Ç. olduğu belirlendi. N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
