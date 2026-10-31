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Beyoğlu'nda polis kıyafetiyle video çeken kadın gözaltına alındı

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Beyoğlu'nda polis kıyafeti giyen ve plastik polis ekipmanlarıyla dans ederek video çeken kadın gözaltına alındı. Kadın, Türk milletini, devleti ve kurumlarını aşağılama ile özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Beyoğlu'nda, polis kıyafeti giyen ve plastik polis ekipmanlarıyla dans ederek video çeken kadın gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'nde polis kıyafeti giyen ve plastik polis ekipmanlarıyla video çeken bir kadının sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma yaptı.

Göğüs kısmında polis arması bulunan kıyafet giyen ve üzerinde plastik kelepçe, plastik tabanca ve plastik cop taşıyan kadının F.N.U. (21) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
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