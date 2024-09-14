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Beyoğlu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Beyoğlu, D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde gerçekleşen motosiklet kazasında sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklet, İBB'ye ait bir yol temizleme aracına arkadan çarptı.

BEYOĞLU, D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki motosiklet İBB'ye ait yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 GKA 434 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen 34 DB 3660 plakalı İBB'ye ait yol temizleme aracına hızla arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü şekilde akan trafik, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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