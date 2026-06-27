Beyoğlu'nda LGBT gruplarına parti çağrısı yaptığı belirlenen mekan mühürlendi

Beyoğlu'nda kruvaziyer gemisiyle İstanbul'a gelecek gruba yönelik LGBT içerikli parti çağrısı yapan mekan mühürlendi.

Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi'nde bulunan "TEKYÖN" isimli işletmenin "tekyonistanbul" isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kruvaziyer gemisiyle İstanbul'a gelecekler hatırlatılarak, LGBT gruplarına parti çağrısında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine, mekan, emniyet güçleri eşliğinde Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Anayasal düzenin, genel güvenliğin ve genel ahlakın sağlanması amacıyla süresiz olarak mühürlendiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı