Beyoğlu'nda aracıyla durağa dalarak 2 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ergün Gürdal hakkında mütalaa açıklandı. Savcılık, Gürdal'ın 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Beyoğlu'nda aracıyla durağa dalarak 2 kişinin ölümüne neden olan sanığa 22 yıl 6 ay hapis talebi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda aracıyla durağa dalarak 2 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ergün Gürdal hakkında mütalaa açıklandı. Savcılık, Gürdal'ın 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Beyoğlu'nda yolcuların beklediği otobüs durağına hafif ticari aracıyla dalarak 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ergün Gürdal'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ergün Erdal ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede beyanda bulunan müşteki avukatı, "Sanığın epilepsi hastası olduğu yönündeki iddiaları suçtan kurtulmaya yöneliktir. Sanığın bu hastalığa sahip olduğuna dair kesin bir teşhis bulunmamaktadır. Olası kasttan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanığın yüzde 100 kusurlu olduğu aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıktan alınan kan örneğinde uyuşturucunun tespit edildiği ve Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda sanığın aldığı uyuşturucu sonucunda emniyetli olarak araç kullanamayacağının aktarıldığını belirtti. Açıklanan mütalaada, sanığın yüzde 100 kusurlu olduğu da kaydedildi.

22 yıl 6 hapis cezası talebi

Açıklanan mütalaada, sanık Ergün Gürdal'ın 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

"Biri bu şekilde araç kullanman yasak deseydi kullanmazdım"

Sanık Gürdal, açıklanan mütalaanın ardından yaptığı savunmada "50 yaşından sonra bu hastalığa yakalandım bilseydim arabayı kullanmazdım. Bugüne kadar hiçbir suçum yok. Biri bu şekilde araç kullanman yasak deseydi kullanmazdım. Uyuşturucu ile ilgili olan değerlendirmeye de 'kader alın yazısı' diyorum, ayda yılda bir olan bir şeydi. Pişmanım içeri girdikten sonra 5-6 ay kendimi toparlayamadım. Mütalaaya karşı ayrıca detaylı savunma yapacağım, bu aşamada tahliyeme karar verilsin" dedi.

Sanık Ergün Gürdal'ın avukatı mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep ederek sanığın suçu bilinci kapalı olarak işlediğini, bu sebeple eylemin olası kast olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 3 Eylül 2021 günü, şüpheli Ergün Gürdal'ın sevk ve idaresinde bulunan 42 GD 748 plakalı kamyonetin hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına daldığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gürdal'ın kan örneği üzerinde yapılan incelemede, şüphelinin kanında esrar maddesinin tespit edildiği kaydedildi. Şüphelinin kullandığı uyuşturucu madde etkisindeyken trafiğe çıktığı ve kendi kusuru ile kazaya mesuliyet verdiği aktarılan iddianamede, şüphelinin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.