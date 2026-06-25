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Beyoğlu'nda bodrum katında duvar çöktü; 5 katlı bina tahliye edildi

Beyoğlu'nda bodrum katında duvar çöktü; 5 katlı bina tahliye edildi
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Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairenin mutfak duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina tedbir amaçlı tahliye edilerek mühürlendi.

BEYOĞLU'nda 5 katlı binanın bodrum katındaki dairenin mutfak duvarında çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina tahliye edilerek mühürlendi.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak'ta saat 23.00 sıralarında 5 katlı binanın bodrum katında bulunan dairenin mutfak duvarında henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemesinin ardından bina tahliye edilerek mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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