Beylikdüzü'nde Ters Yönden İlerleyen Sürücülere Ceza

Beylikdüzü'nde trafikte ters yönden ilerleyen 3 sürücüye, 35 bin lira para cezası kesildi. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı ve emniyet ekipleri tarafından müdahale edildi.

Beylikdüzü'nde trafikte ters yönden ilerleyen ve doğru yöndeki bir araç sürücüsüyle tartışan 3 kişiye, 35 bin lira para cezası kesildi.

Yakuplu Mahallesi'nde 11 Temmuz'da ters yönden ilerleyen sürücüler, doğru yöndeki bir araç sürücüsüyle tartıştı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ters yönde ilerleyen sürücüler H.A, S.K, Ö.P'yi gözaltına aldı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 35 bin 926 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
