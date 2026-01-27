Haberler

Beylikdüzü'nde park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Beylikdüzü'nde park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Araç, alevler içinde kaldı ve artık kullanılamaz hale geldi.

BEYLİKDÜZÜ'de park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü. Demir yığınına dönen aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki park halindeki hafif ticari araçta çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sahibine ulaşılamayan araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Hafif ticari araç demir yığınına dönerek kullanılamaz hale gelirken alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor