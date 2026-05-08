Beylikdüzü'nde özel bakımevindeki şiddet olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Beylikdüzü'nde özel bir bakımevinde yaşanan şiddet olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde 27 Nisan'da bazı çalışanların hastalara şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bakımevinde görevli mesul müdür ile 3 çalışan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bakanlık açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da özel bakımevindeki görüntülere ilişkin yazılı açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, 27 Nisan'da meydana gelen olayın Bakanlığa intikal etmesiyle ivedilikle teftiş başlatıldığı, olayın ise İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği bildirilmişti.

Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, ilgili personelin iş akdinin derhal feshedildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup, tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
