Beylikdüzü'nde metrobüs durağında bir kişinin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
Beylikdüzü'ndeki metrobüs durağında çıkan tartışmada Ferdi Aras'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden B.B. tutuklandı, babası M.B. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Beylikdüzü'nde metrobüs durağında çıkan tartışmada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Metrobüsün Beylikdüzü Belediye durağında 7 Haziran'da çıkan tartışmada Ferdi Aras'ın (22) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden B.B. (18) tutuklanırken, babası M.B. (49) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Metrobüs durağındaki tartışma sırasında bıçakla yaralanan Ferdi Aras, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı "kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliler B.B. ile babası M.B'yi gözaltına almıştı.