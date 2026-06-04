Haberler

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 248 kilogram uyuşturucu madde ve 25 kilogram kimyasal ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 248 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin 2 araca ve 2 adrese düzenlediği operasyonda, 2 zanlı yakalandı.

Polisin yaptığı aramalarda, 248 kilogram uyuşturucu, 25 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu

Bu adamlar Dünya Kupası'na gidiyor! Yorumu size bırakıyoruz
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor

Belgesel çekimi esnasında eşi aradı, verdiği tepkiye beğeni yağdı
Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla başladı

Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla başladı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi
Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek'ten ilk yorum

Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek'ten ilk yorum
İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma

İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma
Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi

3 bilezik için nişan attı, olayın perde arkası mesajla ortaya çıktı