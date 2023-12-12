Üye Girişi
Haberler

Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi Güneş Enerjisi Santrali Kuruyor

Güncelleme:
Abone Ol

Beylikdüzü Belediyesi'nin afetlere hazırlık konusunda örnek projelerinden olan Beylikdüzü Mutfak ile Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, kendi enerjisini üretecek. Merkezin enerjisi, kurulan 234 adet solar güneş paneliyle karşılanacak.

Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile Beylikdüzü Mutfak, kendi enerjisini üretecek. Merkeze kurulan güneş enerjisi santraliyle olası afet anlarında yaşanabilecek elektrik kesintilerinde hizmetler aralıksız sürdürülecek.

Beylikdüzü Belediyesi'nin afetlere hazırlık konusunda örnek projelerinden olan Beylikdüzü Mutfak ile Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, kendi enerjisini üretecek. Merkezin enerjisi, kurulan 234 adet solar güneş paneliyle karşılanacak. Bu sayede merkez, olası afet anlarında yaşanabilecek elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek ve hizmetlerini aralıksız sürdürebilecek.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNİN 1 OCAK'TA DEVREYE ALINMASI PLANLANIYOR

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Elektrik Mühendisi Murat Ayar, "Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'nde güneş enerjisi santralinin kurulumunu gerçekleştirdik. Toplamda 234 adet solar güneş enerji paneli kullanıldı. Bunun şu an BEDAŞ geçici kabul onay aşamasındayız. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle güneş enerji santralinin devreye alınması planlanmaktadır. Güneş enerji santralinin buraya kurulma amacı da deprem anında bütün bölgede elektrik enerjisi gitse bile buradaki güneş enerji santralinden elde edilen ve depolanan elektrik enerjisi ile kesintisiz şekilde mutfak çalışmaları ve yemek ihtiyacının karşılanabilmesini sağlamak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beylikdüzü Belediyesi Beylikdüzü Güneş Deprem Belediye Enerji Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title