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Beykoz'da başlayan yangın, boğazı kara dumanlarla kapladı

Güncel Haberler

Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki bir iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Boğazın kara dumanlarla kaplanmasına neden olan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

BEYKOZ Anadolu Hisarı'nda yangın çıktı. Bir işyerinin deposunda çıktığı belirtilen yangında, yükselen duman İstanbul Boğazı'nda bir çok noktada görülüyor. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Boğazı Anadolu Hisarı Güncel Haberler

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