Beykoz'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

BEYKOZ'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 araca düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 524,6 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Beykoz'da uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı. Takibini sürdüren ekipler, şüphelilerin Çubuklu Mahallesi'nde başka bir araçla uyuşturucu alışverişi yaptığını tespit etti. Bunun üzerine bir süre daha takip edilen araçlar durduruldu. Uyuşturucu temin ettiği belirlenen aracın sürücüsü Y.H.'nin (25), araç durdurulmadan önce yol kenarına bazı cisimler attığı görüldü. Yapılan aramada 2 gram marihuana ele geçirildi. Y.H. ile araçta bulunan Ş.E. (24) gözaltına alındı. Takip edilerek durdurulan diğer araçta yapılan aramalarda ise 18 gram marihuana, 1 cep telefonu ve 23 bin 55 lira ele geçirildi. Araçta bulunan A.A. (25) ve G.A. (28) da gözaltına alındı. Şüpheli G.A.'nın Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda, adresin 'zula evi' olarak kullanıldığı belirlendi. Evde yapılan aramalarda 504,6 gram marihuana, 1 vakum makinesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.H. ve Ş.E., 'Uyuşturucu Madde Kullanma' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A. ve G.A. ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan sevk edildikleri mahkemece 2 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı