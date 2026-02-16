Haberler

Beykoz'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Beykoz'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Güncelleme:
Beykoz Riva Caddesi'nde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

BEYKOZ'da otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Beykoz Riva Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı yönlerde ilerleyen 34 BZB 148 plakalı hafif ticari araç ile 61 KT 129 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, bariyerleri aşıp yol kenarındaki su kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada savrulan araçta sıkışan hafif ticari araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan hafif ticari araç sürücüsü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
