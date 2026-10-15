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Beykoz'da Riva Deresi taşınca seralar, fidanlıklar ve iş yerleri su altında kaldı

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Beykoz'da Riva Deresi taşınca seralar, fidanlıklar ve iş yerleri su altında kaldı
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Beykoz'da sağanağın ardından debisi yükselen Riva Deresi taştı. Taşkın nedeniyle seralar, fidanlıklar ve iş yerleri su altında kalırken bölgede ulaşımda aksama yaşanmadı, su altındaki alanlar dronla görüntülendi.

BEYKOZ'da sağanağın ardından debisi yükselen Riva Deresi taştı. Su altında kalan seralar ve fidanlıklar dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Beykoz'da Riva Deresi'nin taşması nedeniyle seralar, fidanlıklar ve iş yerleri su altında kaldı. Bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken su altında kalan alanlar dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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