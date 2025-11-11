Beykoz'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

BEYKOZ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yoldan çıkarak takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Ali Bahadır Mahallesi Riva Caddesi'nde meydana geldi. Beykoz istikametinde ilerleyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından sürücü motosikletten savrulurken, ardından gelen motosikletli yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kontrolden çıkarak takla attığı ve sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.