Beykoz'da minibüs yangını: Aracın kasasına ürün yükleyen araç sahibi son anda kurtuldu

Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halinde duran minibüs alev aldı. Aracın kasasına ürün yükleyen araç sahibi yangından son anda kurtuldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Beykoz'da bir evin bahçesinde park halinde duran minibüs alev aldı. O esnada aracın kasasına ürün yükleyen araç sahibi, yaralanmaktan son anda kurtuldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, minibüs küle döndü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi Fındık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin bahçesinde park halinde duran 34 TZ 8261 plakalı Mitsubishi marka minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. O esnada aracın kasasına ürün yükleyen araç sahibi Şaban Demir, araçtan gelen patlama sesleriyle durumu fark ederek araçtan uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında oluşan yoğun duman birçok noktadan görüldü. - İSTANBUL