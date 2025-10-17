Haberler

Beykoz'da Arıcıları Taşıyan Minibüs Devrildi: 3 Yaralı

Güncelleme:
Beykoz'da arıcıları taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, TEM Otoyolu'nda meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde 06 BJD 616 plakalı minibüs, Kavacık Molla Gürani Viyadüğü mevkisinde arkasına takılı römorkun kontrolden çıkması sonucu devrildi.

Arıcıları taşıyan minibüsteki 3 kişi yaralanırken, bal petekleri yola savruldu.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs ve römork, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan otoyol, temizleme ve kumlama çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
