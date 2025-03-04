Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

TUTUKLANDI

Beykoz Adliyesi'nde işlemleri tamamlanan Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ili Beykoz İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nin 04.03.2025 tarihli 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğinde geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI NE İLE SUÇLANIYOR?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkındaki suçlamaların odağında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında düzenlenen konserler var.

Belediye tarafından düzenlenen bu konserler sırasında hukuka aykırı işlemler ile çesitli usulsüzlükler yapıldığı, 20 milyon liralık ödeme gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Belediyenin özel kalem müdürünün rüşvet aldığı da iddialar arasında yer alıyor.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"GÖRÜŞMEM VE TEMASIM OLMADI"

Köseler'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Savcılık ifadesinde Köseler'in "Bana sormuş olduğunuz Beykoz Belediyesi'ndeki ihalelere katılan firmalar temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da bir başka mahalde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. Belediye bünyesi 25 müdürlükken 31 müdürlüğe çıktı. Çalışan sayısı 2 bin 300 civarındadır. Benim süreçlere ne müdahalem ne de şirketlerle bir temasım sözkonusudur." dedi.

"İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da sözkonusu değildir. Örneğin işletme ve iştirakler müdürlüğü bünyesinde günde 8 bin bardak çorba ve bin 600 kişiye yemek dağıtılmaktadır." diye ifade veren Köseler, bu müdürlüğün kurulana kadar iş ve işlemler destek hizmetleri bünyesinde eski dönemden çalışan bir personel eliyle yürütüldüğünü anlattı.

Köseler, "Benim bu kadar yoğun, müdürlük ve personel sayısında yapılan iş ve işlemlerin ne şekilde olduğunu bilebilmem sözkonusu değildir." dediği öğrenildi.

"BU TİP ŞEYLERİ SONRADAN DUYMUŞUMDUR"

Köseler'in ifadesinin devamında "Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine dahi dahlim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken konulardır. Ancak ben bu konuların hiçbir tarafı değilim. Ben yinelemek isterim ki hiçbir firma temsilcisini odama kabul etmediğim gibi hiçbir personele bir firmayla ilgili talimat ve yönlendirme yapmadım. Veli Gümüş'ün ihale süreçlerine müdahil olduğuna dair bana ulaşan bir serzeniş olmadı. Onun eylem ve işlemlerini her zaman takip etmem mümkün değildir. Yapı çok geniş olduğu için hiç haberim olmadığı halde başka müdürlerle ilgili olarak sanki herhangi bir konuda ben talimat vermişim gibi konuşmalar belediye içerisinde geçmektedir. Ancak ben bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur." cümlelerini kullandığı da öğrenildi.