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Beykoz Başsavcılığınca yasa dışı bahis hesaplarına 25 zanlı için operasyon düzenlendi

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yasa dışı bahis sitelerine banka hesabı temin eden 25 zanlının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Açıklamada, zanlıların 2025-2026 döneminde toplam işlem hacminin 2,71 milyar lira olduğu belirtildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis sitelerine banka hesabı temin ederek para transferine aracılık ettikleri belirlenen 25 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheliler tarafından yasa dışı bahis siteleri için banka hesabı temin edildiği ve bu hesaplar üzerinden paranın nakline aracılık edildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, iletişim kayıtları ile mali verilerin incelenmesinde, üçüncü kişilere ait hesapların banka kartları, mobil bankacılık şifreleri ve telefon hatlarıyla birlikte temin edildiği, bu hesaplarda toplanan paraların üst kasa hesaplarına aktarıldığı, aktarılan paranın bir kısmının kripto varlığa çevrildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Zanlıların, 2025-2026 döneminde toplam işlem hacminin 2,71 milyar lira olduğunun aktarıldığı açıklamada, tespit edilen 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, zanlılara ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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