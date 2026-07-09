Haberler

Malatya'da depremde 7 kişinin öldüğü otele ilişkin davanın duruşmasına devam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan ve 7 kişinin öldüğü Beydağı Otel davasında bilirkişi raporu bekleniyor; duruşma 3 Kasım'a ertelendi.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan ve 3'ü çocuk 7 kişinin öldüğü Beydağı Otel'e ilişkin davada 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını belirterek duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği Beydağı Otel'e ilişkin 5 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
NATO'dan 'Teşekkürler Ankara' paylaşımı

NATO'dan 'Teşekkürler Ankara' paylaşımı
Berke Özer'in ardından bir Türk yıldız daha Lille'de

Berke Özer'in ardından bir Türk yıldız daha 2030'a kadar Lille'de
Mısır'da Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar

Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Elini uzattı ancak karşılık alamadı! Kura çekimine damga vuran anlar

Kura çekimine damga vuran anlar! Elini uzattı ancak karşılık alamadı