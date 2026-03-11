Haberler

Beydağ'da emniyet teşkilatına iftar programı düzenlendi

Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında buluştu. Kaymakam Ramazan Aykut Saka, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Programda emekli polis memuruna plaket verildi.

Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli iftarda bir araya geldi.

Kaymakam Ramazan Aykut Saka, ilçedeki bir restoranda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, "Allah devlet ve millet olarak birlikteliğimizi daim eylesin." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe ise katılım sağlayan davetlilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar iftar yaptı.

Programda emekliliğe ayrılan polis memuru Yakup Bahar'a plaket verildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
