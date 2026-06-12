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Beyaz Saray yakınındaki National Mall Parkı'na "86 47" yazılması üzerine soruşturma açıldı

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ABD'de Beyaz Saray yakınlarındaki National Mall Parkı'nın çimlerine '86 47' yazılması üzerine soruşturma başlatıldı. Askeri terminolojide 'birini ortadan kaldırmak' anlamına gelen 86 ve 47'nci başkan Trump'a atıf yapan sayı, suikast mesajı olarak yorumlandı. Trump yönetimi olayı vandalizm olarak nitelendirip sorumluların hesap vereceğini duyurdu.

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında bulunan National Mall Parkı'nın çimlerine "86 47" şeklinde işaretleme yapılması üzerine soruşturma başlatıldı.

NBC News kanalının haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'a "suikast" mesajı olarak yorumlanan "86 47" yazısı, federal makamları harekete geçirdi.

Trump yönetiminden bir sözcü, yaptığı açıklamada olayı "vandalizm" olarak nitelendirerek bunun "hoşgörüyle karşılanmayacağını" belirtti.

ABD Başkanı'na karşı her türlü tehdidin son derece ciddiye alındığını bildiren sözcü, sorumluların hesap vereceğini ifade etti.

Park Polisi de çim örneklerinin test edilmek üzere toplandığını ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kuş bakışı görüntülerde, Beyaz Saray yakınlarındaki National Mall Parkı'nın çimlerine silik şekilde "86 47" ifadesinin kazındığı görülüyor.

Askeri terminolojide 86, "birini ortadan kaldırmak veya bir şeyin görevine son vermek" anlamına geliyor. 47 sayısının ise ABD'nin 47'nci başkanı Trump'a işaret ettiği düşünülüyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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