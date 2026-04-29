Beyaz Saray, İç Güvenlik Bakanlığı tasarısının Temsilciler Meclisinde kabul edilmesi çağrısı yaptı

Beyaz Saray, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) çalışanlarının maaşlarını karşılamak için ayrılan finansmanın "yakında tükeneceğini" belirterek, Senatodan geçen ve bakanlığın finansmanının yeniden sağlanmasını öngören bütçe karar tasarısının Temsilciler Meclisinde derhal kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) tarafından Kongre üyelerine gönderilen notta, İç Güvenlik Bakanlığı personelinin maaşlarını karşılamak için ayrılan fonların "yakında tükeneceği" vurgulandı.

Bu durumun personeli ve yürütülen operasyonları riske atacağı ifade edilen notta, Senatodan geçen ve bakanlığın finanse edilmesini öngören tasarının Temsilciler Meclisinde derhal kabul edilmesi çağrısı yapıldı.

Notta, DHS finansmanının sağlanmasının "şu an hiç olmadığı kadar acil olduğu" kaydedildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, 27 Nisan'da, DHS'ye finansman sağlayacak tasarıyı, "göçmenlik denetimlerini kapsamadığı" gerekçesiyle reddettiklerini ve bunun yerine, Bakanlığın tamamına 8 haftalık finansman sağlayacak geçici bir çözüm önerdiklerini aktarmıştı.

ABD'de Demokratlar, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar yürütürken iki Amerikan vatandaşını vurarak öldürmesinin ardından İç Güvenlik Bakanlığında reform talep etmiş ve bu gerçekleşene kadar Bakanlık bütçesine onay vermeyeceklerini açıklamıştı.

İki parti arasındaki DHS bütçesi anlaşmazlığı bakanlığın sadece bazı zorunlu birimlerinin bütçelerinin kabul edilmesine, büyük bölümünün bütçesinin ise askıda kalmasına neden olmuştu.