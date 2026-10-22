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Beyaz Saray'dan Kelly, ABD'nin 3 Kasım öncesi İran'a saldırmayacağını söyledi

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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden önce İran'a saldırmayacağını bildirdi. Kelly, Başkan Donald Trump'ın önceki açıklamasını yinelerken İsrail'in İran'a yönelik olası saldırısına ilişkin yorum yapmadı.

Beyaz Saray, ABD'nin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden önce İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceğini bildirdi.

ABD merkezli Drop Site News adlı haber platformu, ABD ile İsrail'in yakın zamanda İran'a saldırı ihtimaline ilişkin yayımladığı haberinde, son gelişmeleri değerlendirdi.

Drop Site News'e konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Başkan Donald Trump'ın önceki açıklamasını yineledi.

Kelly, "ABD, ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacaktır." ifadesini kullandı, ancak İsrail'in İran'a yönelik saldırı ihtimali konusunda bir yorum yapmadı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili önceki hafta yaptığı açıklamada, 3 Kasım'dan önce İran'a herhangi bir şekilde saldırmayacaklarını belirtmişti.

Kaynak: AA
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