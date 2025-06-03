Beyaz Baretliler, Suriye Hükümeti ile Birleşti

Beyaz Baretliler, Suriye Hükümeti ile Birleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Sivil Savunma Teşkilatı (Beyaz Baretliler) Müdürü Münir Mustafa, teşkilatın feshedildiğini ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'na geçtiğini açıkladı. Bu birleşmenin ulusal düzeyde etkililiği artıracağı ve halkın yararına olacağı ifade edildi.

Suriye Sivil Savunma Teşkilatı (Beyaz Baretliler) Müdürü Münir Mustafa, başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında, teşkilatın kendini feshettiğini ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı bünyesine geçtiğini duyurdu.

Suriye Sivil Savunma Teşkilatı (Beyaz Baretliler), 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği yıllık toplantısında, Suriye hükümetiyle birleşme kararı aldı.

Mustafa, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'ndaki basın toplantısında, değerlere ve ilkelere bağlılıkla yürütülen mücadelenin, kendilerini bugün tarihi bir dönüm noktasına getirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün, 11 yılın ardından Baas rejiminin çöküşü ve değerlerimize olan sadakatimizle birlikte ülkemiz için önemli bir adım atıyoruz. Suriye'nin her köşesinde, halkına yardım elini uzatan bir yapı olarak, (bakanlık ile birleşme) bu kararın Suriye halkının en yüksek çıkarlarını koruyacağına inanıyoruz."

Mustafa, "Acil müdahale ve afet yönetimi gibi kritik programların Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'na devredilmesiyle ulusal düzeyde koordinasyon ve etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Bu sayede, ülke genelinde afetlere daha hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor." şeklinde konuştu.

Dosyaların takibi devlet kurumlarına aktarılacak

Organizasyonun adalet, hesap verebilirlik gibi önemli dosyalarının ilgili devlet kurumlarına devredileceğini dile getiren Mustafa, "(Dosyaların takibi) Bu, devletin kurumları aracılığıyla daha etkin bir şekilde ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

Mustafa, bakanlık ile birleşme kararının, Suriye halkının özgürlük, adalet ve kalkınma taleplerini karşılama, barışçıl ve istikrarlı bir ülke inşasına katkıda bulunma amacı güttüğünü söyledi.

Münir Mustafa, Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ile Suriye hükümeti arasındaki birleşme sürecinin, hukuki ve idari prosedürler doğrultusunda profesyonel bir geçiş süreciyle gerçekleşeceğini, bu süreçte ilgili hukuki ve teknik komitelerin görev alacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var! Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi

4 isme tutuklama talebi! Aralarında eski CHP'li vekil de var
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

Avrupa ülkesinde "sığınmacı" krizi büyüyor! Başbakan istifa etti
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye

Trump'ın tercihi İsrail'de endişe yarattı! İbre Türkiye'ye döndü
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fred'den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık

Fred'den paylaşım geldi: Ne yazık ki...
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Süper Lig devinden Simon Banza sürprizi! Portekiz basını duyurdu

Süper Lig devi, Trabzonspor'la yıldızlaşan Banza'yı transfer ediyor
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.