Beton Mikseri Hazar Gölü'ne Uçtu, Şoför Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir beton mikseri Hazar Gölü'ne düştü. Araçta sıkışan şoför E.A., sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Sivrice ilçesi Plajköy mevkisinde meydana geldi. E.A.'nın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilmeyen beton mikseri, Hazar Gölü'ne uçtu. Kazada yaralanan E.A. araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. E.A., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

