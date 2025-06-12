BESOB'dan Afetlere Karşı Hazırlık: BESAK Ekibi Eğitim Aldı

BESOB'dan Afetlere Karşı Hazırlık: BESAK Ekibi Eğitim Aldı
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Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesindeki BESAK ekibi, AFAD işbirliğiyle 'Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyonu' eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitimlerde, ekibin afetlere karşı hazırlığının güçlendirildiği vurgulandı.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) bünyesinde kurulan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Arama Kurtarma Ekibi (BESAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) işbirliğiyle yürütülen çalışmayla "Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyonu" eğitimi aldı.

BESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 kişiden oluşan BESAK ekibi, Bursa İl AFAD Müdürlüğü'nün eğitim sahasında ve AFAD uzmanlarının gözetiminde teorik ve uygulamalı eğitimlere tabi tutuldu.

Bu çalışmayla BESAK ekibi, "Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyonu" eğitimini başarıyla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, afetlere karşı hazırlık konusundaki kararlı olduklarının altını çizdi.

Afetlere karşı dirençli bir toplum inşa etmenin, tüm sivil paydaşların da ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Bilgit, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere destek sunan başta AFAD Bursa İl Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür ederiz. Ekibin oluşturulması fikrinin çıktığı ilk günden bu yana aynı inançla eğitimlerini sürdüren ve tamamlayan BESAK ekibinin her bir üyesine de ayrıca teşekkür ediyorum. Esnaf teşkilatı içerisinde böylesine anlamlı ve önemli bir konuda Bursa'mızın öncü olması da bize ayrı bir gurur ve mutluluk vermiştir."

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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