Besni'de Minibüs ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gölbaşı karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Başözmen'in kullandığı 06 BEV 753 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 KA 0842 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri minibüs sürücüsü Mustafa Başözmen ile otomobilde bulunan Harun Abdullahoğlu, İbrahim Işık, Mustafa Yazıcı ve Kurtuluş Bulut yaralandığını tespit etti. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)