Besni'de Minibüs ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gölbaşı karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Başözmen'in kullandığı 06 BEV 753 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 KA 0842 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri minibüs sürücüsü Mustafa Başözmen ile otomobilde bulunan Harun Abdullahoğlu, İbrahim Işık, Mustafa Yazıcı ve Kurtuluş Bulut yaralandığını tespit etti. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Atiba Hutchinson Türkiye'ye geri döndü

Atiba Hutchinson Türkiye'ye geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze saldırılarında ilk aşama başladı, 6 ülkeden İsrail'e kınama geldi

Gazze saldırılarında ilk aşama başladı! 6 ülkeden İsrail'e kınama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.