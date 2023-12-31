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Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret etti

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Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Yılmaz, güvenlik güçleri ve sağlık personeli ile görüşerek, 2024'ün mutluluk, huzur ve güzellikler getirmesini diledi.

Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret etti.

Yılmaz, yılbaşında görevlerini sürdüren güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Güvenlik güçleri ve sağlık personeli ile görüşen Yılmaz, 2024'ün mutluluk, huzur ve güzellikler getirmesini diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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