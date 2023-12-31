Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret etti

Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret etti.

Yılmaz, yılbaşında görevlerini sürdüren güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Güvenlik güçleri ve sağlık personeli ile görüşen Yılmaz, 2024'ün mutluluk, huzur ve güzellikler getirmesini diledi.