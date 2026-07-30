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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turuna yükseldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turuna yükseldi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

(İSTANBUL) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanşı da 2-0 kazanarak toplamda 3-0'lık skorla 3. eleme turuna çıktı.

Beşiktaş'ın gollerini Milot Rashica ve Orkun Kökçü kaydetti.

Kaynak: ANKA
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