Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarından eylem

Beşiktaş'ta, 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişinin yakınları, olay yerinde basın açıklaması yapıp oturma eylemi gerçekleştirdi.

Yangının meydana geldiği Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'taki 16 katlı binanın önünde bir araya gelen hayatını kaybedenlerin yakınları ile avukatlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri çeşitli dövizler taşıdı.

Yangında eşini kaybeden Emine Kaya Baş, grup adına yaptığı konuşmada, davanın eksik yürütüldüğünü savunarak, hem işverenlerin hem de kamu görevlilerinin etkin şekilde yargılanmasını istediklerini söyledi.

Facianın ardından iki yılı aşkın süredir adalet mücadelesi verdiklerini belirten Baş, "Biz 2 Nisan 2024'te öğlen 12.44'te, bu apartmanın en alt katında 29 insanı kaybettik. Bütün ihmaller ortadayken, davamız olası kasttan açılması gerekiyorken bilinçli taksirden açıldı. 27 aydır bir mücadele içerisindeyiz. Ne patronlardan ne de kamudan tam anlamıyla yargılanan olmuyor şu anda. Yargılamamız hem kamu hem de işveren bakımından eksik yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Baş, "Biz katliamlarda sevdiklerini kaybeden aileler olarak birbirimizin sesi olduk. Dayanışarak sesimizi yükselteceğiz ve ihtiyacımız olan adaleti onlardan alacağız." dedi.

Davanın avukatlarından Ahmet Ergin de kamu görevlileri hakkında yeterli adli sürecin işletilmediğini iddia etti. İş yerinin yıllarca denetlenmediğini ve yangın güvenliği açısından ciddi eksiklikler bulunduğunu savunan Ergin, tüm sorumluların "olası kast" kapsamında yargılanmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Destek veren kurumlar adına konuşan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ise denetimsizlik ve iş güvenliği ihlallerinin ölümlü iş kazalarına yol açtığını belirtti. Tüzel, bunun önlenebilmesi için etkin denetim ve adaletin sağlanması gerektiğini söyledi.

Eyleme katılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok da davaların takip edilmesi ve mağdur aileleriyle dayanışmanın sürdürülmesinin önem taşıdığını belirtti.

Grup, açıklamanın ardından olayın yaşandığı apartmanın girişinde bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi.