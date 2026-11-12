Beşiktaş'ta trafik kavgasına karışan şüphelilere 906 bin 992 lira ceza

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Beşiktaş'ta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kavgasına karışan 5 şüpheli yakalanırken, 906 bin 992 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında dün meydana gelen ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde, 2 otomobil ve motosikletteki kişiler arasında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine otomobil ve motosikletteki kişilerin inerek diğer araçtakileri darbettiği belirlendi.

Kavga sırasında araçların yolda durması ve kişilerin taşıt yolunda bulunması nedeniyle trafik akışının engellendiği tespit edildi.

Çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen motosiklet sürücüsü M.K. (42), otomobil sürücüsü M.O.K. (21) ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. (29), K.K. (23), M.K.K. (19) ve C.K. (14) yakalandı.

Şüphelilerden 4'üne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "yasak yerde duraklamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "koruyucu kask kullanmamak" ihlallerinden toplamda 906 bin 992 lira idari para cezası uygulandı. C.K'ye ise yaşı nedeniyle idari para cezası verilmedi.

Otomobil ve motosiklet sürücüsünün ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınırken, araçları da aynı süreyle trafikten men edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilecek. Adli süreçteki çocuk C.K'nin dosyası ise ikmalen adli makamlara gönderildi.

Kaynak: AA