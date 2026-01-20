Haberler

Beşiktaş'ta minibüse çarpan otomobil takla atarak caddeye uçtu; 2 yaralı

Beşiktaş'ta minibüse çarpan otomobil takla atarak caddeye uçtu; 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir otomobil, minibüse çarptıktan sonra takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve Türk bayrağı kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ'ta, seyir halindeki otomobil bir minibüse çarptıktan sonra caddeye uçtu. Burada da park halindeki bir başka minibüse çarpan ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yere düşen Türk bayrağı ise çevredeki bir vatandaş tarafından alınarak kaldırıldı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametine seyir halinde olan 34 DDE 458 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 KOT 803 plakalı minibüse çarptıktan sonra Nispetiye Caddesi'ne uçtu. Burada da park halindeki 34 KEN 305 plakalı başka bir minibüse çarpan otomobil, takla attı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralandı.

Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takla atan otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkardı. Hafif yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bir süre Nispetiye Caddesi'de trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin çalışması sürerken, kaldırımda bulunan Türk bayrağını fark eden bir kişi ise bayrağı alarak kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı

Kışın ortasında alevler hızla ilerledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç

Alkol masasında sela okutan MHP'liye iki darbe birden
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı

Karşısında gören korkudan bayıldı, polis ellerinden zor aldı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Kan donduran cinayette yeni gelişme
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç

Alkol masasında sela okutan MHP'liye iki darbe birden
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor

Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam