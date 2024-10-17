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Beşiktaş'ta Öğretmenin Okul Müdürüne Silah Çekmesi Olayı

Beşiktaş'ta Öğretmenin Okul Müdürüne Silah Çekmesi Olayı
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Beşiktaş'ta bir öğretmen, tartıştığı okul müdür yardımcısına silah çekti. Gözaltına alınan Serdar A, adliyeye sevk edildi. Olay sonrası, öğretmenin ruhsatsız tabanca ve bıçak taşıdığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta, görev yaptığı lisede silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğretmen adliyeye sevk edildi.

Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tartıştığı okul müdür yardımcısına silah çeken bilişim öğretmeni Serdar A'nın (34) Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlının emniyetteki sorgusunda, 5 yıl önce eşinden ayrıldığını belirterek, 2 yıldır görev yaptığı okulda sürekli mobbinge maruz kaldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Daha önceki bir toplantıda okul müdürünün kendisini başka yere tayin ettirmekle tehdit edip hakarette bulunduğunu iddia eden zanlının, bu nedenle müdüre düşmanlık beslediğini söylediği kaydedildi.

Serdar A, adliyeye sevk edildi.

Olay

Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A, okul müdür yardımcısına silah çekmiş, silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkarak doldur boşalt yaptığı sırada havaya ateş etmişti.

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri öğretmeni gözaltına almış, zanlının üzerinde ve çantasında ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulunmuştu.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

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