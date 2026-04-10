Beşiktaş'ta araç kiralama şirketindeki 14 aracı etkileyen yangına ilişkin 11 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Beşiktaş'ta bir araç kiralama şirketine ait 14 araca kundaklama yaptıktan sonra iş yeri sahibinin evini kurşunlayan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı binanın girişindeki araç kiralama şirketine ait park halindeki araçların olduğu alanda 2 şüpheli tarafından çıkarılan yangın ile iş yeri sahibinin evinin kurşunlanmasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler çevik kuvvet polisleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, iş yeri sahibinin evinin kurşunlanması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin eve ateş açması, daha sonra kendisini bekleyen motosiklete binerek uzaklaşması yer alıyor.

Ne olmuştu?

Barbaros Bulvarı'nda araç kiralama şirketine ait iş yerinin önünde park halindeki araçların olduğu alanda 6 Nisan'da çıkan yangın 14 araca sıçramıştı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülmüş, kullanılmaz hale gelen araçlar çekiciyle kaldırılmıştı.

Yangına ilişkin inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yangının 2 şüphelinin kundaklaması sonucu çıktığını belirlemişti. Yangının ardından iş yeri sahibinin Beşiktaş Levent Mahallesi'ndeki evinin de kurşunlandığı tespit edilmişti.

İş yeri sahibi ve birlikte yaşadığı kadının çok sayıda suç kaydının olduğu, Beşiktaş'ta 3 eğlence mekanı işlettikleri öğrenilmişti.

Ekiplerce yapılan çalışmada, eylemleri gerçekleştirdiği ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alınmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 motosiklet de ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

