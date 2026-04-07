İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma; saldırganların İzmit'ten geldiği araçta inceleme

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Saldırganların olay yerine geldiği araçta inceleme yapılıyor.

