İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma; saldırganların İzmit'ten geldiği araçta inceleme
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Saldırganların olay yerine geldiği araçta inceleme yapılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı