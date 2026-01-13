Haberler

Baylan Pastanesi'nde Kaçak Bölümler Yıkılıyor

Baylan Pastanesi'nde Kaçak Bölümler Yıkılıyor
Güncelleme:
Beşiktaş Bebek'teki Baylan Pastanesi'nde tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına sabah saatlerinde başlandı. İstanbul'da boğaz hattındaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

BEŞİKTAŞ Bebek'te bulunan Baylan Pastanesi'nde tespit edilen kaçak bölümlerinin yıkımına sabah saatlerinde başlandı.

İstanbul'da boğaz hattında bulunan kaçak yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.Dün Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkılırken, bugün ise Beşiktaş'taki Baylan Pastanesi'nde çalışmalar başladı. İBB ekipleri sabah saatlerinde pastaneye gelerek inceleme yaptı. Binanın imalathane olarak kullanılan ve yola bakan tarafındaki kaçak bölümler ekipler tarafından yıkılmaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
