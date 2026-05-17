Beşiktaş'ta iş yerinin kurşunlamasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Beşiktaş'ta, bir iş yerinin kurşunlamasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Nisan gece saatlerinde, Bebek'teki Cevdetpaşa Caddesi'nde bir iş yerinin kurşunlanması ihbarı üzerine harekete geçti.

Olaya ilişkin şüphelilerden E.M.Ş. polis ekiplerince yaşanan kovalamacanın ardından Küçükbebek Caddesi'nde yakalandı.

Şüphelinin üstünde ruhsatsız tabanca ile 7 fişek bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerde ise iş yerinin camına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Araştırmalarını derinleştiren ekipler, olaya ilişkin 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Toplam 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Nisan'da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.